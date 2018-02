Sport

Molde-kjøreren hadde nest beste tid på toppen og lå et tidel foran italienske Goggia. Etter fjerde mellomtid var hun et tidel bak, og i mål var Mowinckel ni hundredeler bak den italienske vinneren.

– Dette er nesten helt uvirkelig Ragnhild Mowinckel fra Molde tok Norges første OL-medalje i alpint for kvinner siden 1936 da hun kjørte ned til sølv i storslalåmrennet i Pyeongchang.

En måpende Mowinckel tok seg til hodet, smilte og ristet på hodet da hun så sin egen tid i målrområdet.

– Jeg var overrasket i storslalåm (sølv), men dette her … Det er så utrolig kult. Det er det sykeste, sa hun til Eurosport.

– Du er utrolig, sa Goggia til Mowinckel da hun hadde kommet i mål.

Sportssjef Ryste: – Vi vant sølv ganger ti Alpinistenes sportssjef Claus Ryste var klar på at Ragnhild Mowinckels utforsølv i OL smakte som gull.

Historisk

Bronsen var det forhåndsfavoritt Lindsey Vonn fra USA som tok. Hun havnet 47 hundredeler bak gullet.

Mowinckel er den første norske kvinnelige alpinisten som tar en OL-medalje i utfor. 25-åringen tok også sølv i storslalåm tidligere i vinterlekene i Pyeongchang. Det var den første norske OL-medaljen i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936 (Garmisch-Partenkirchen).

Mowinckel ble nummer 13 - Jeg hadde håpet på mer, sier alpinisten.

Sølvet gjør at Mowinckel med sine to OL-medaljer kan kalle seg tidenes alpine vinterolympier på kvinnesiden for Norge.

– Dette hadde jeg ikke drømt om. Utfor er det jeg har brukt lengst tid på å skjønne. Jeg har kjørt fart i mange år, men det har vært ting som har gjort at jeg ikke har vært komfortabel med det. De siste to årene har det skjedd ting, og stegene har kommet fort, sa Mowinckel.

Uten press

Få hadde trodd Mowinckel skulle ta sølvet i onsdagens renn. Den norske jenta har nytt dagene i forveien uten press.

– Å være underdog uten forventninger gjør at du kan styre med ditt. Det er utrolig deilig. Jeg har ikke noe press, og da klarte jeg å samle meg. Jeg er glad for det, sa Mowinckel til Eurosport.

– Det er det som er kult med OL. Her er det ingenting annet enn å få ut sitt beste. Du vinner ingenting med 5.-plass. Det er å gi alt du klarer i den ene omgangen du skal gjøre. Du har ingenting å tape, sa sølvvinner Mowinckel.

