Trenger flere lag for å kunne arrangere Energicupen

Sport

I anledning at Rauma Energi AS fyller 100 år i 2018, ønsker personalforeningen i bedriften å blåse nytt liv i Energicupen.

Men så langt har ikke antall påmeldte lag vært nok til at de kan arrangere cupen.

- Påmeldingsfristen forlenges med noen dager i håp om at vi får flere påmeldte lag, sier leder av personalforeningen hos Rauma Energi AS, Lars Smisethjell.

- Husk at det er alle som kan stille lag. Ikke bare bedrifter, men også for eksempel en vennegjeng. Dette er ment å være et arrangement hvor vi møtes og har det hyggelig sammen. Både i Isfjordshallen og på Grand Hotel om kvelden. Meld dere på nå – det haster, sier Smisethjell.