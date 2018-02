Jubel i Hjelvika for Isak Stiansson Pedersen

Sport

- Det gikk egentlig veldig bra, jeg gikk årsbeste i et OL, så det må jeg være fornøyd med. Det var bare seks-sju sekunder opp til å kvalifisere seg til en finale, sa Isak Stiansson Pedersen til NRK Møre og Romsdal etter løpet.

Rundt 30 personer; tanter, onkler, ungdommer og noen pensjonister fra bygda, var samlet i et undervisningslokale på Stall SP i Hjelvika.

- Jeg hadde bedt inn hele Hjelvika, men det var jo arbeid og skole i dag, så det var ikke mer enn halvparten som kunne komme. Men det var god stemning, ja, sier pappa Stian Pedersen.

Han snakka med Isak etter løpet.

Han var ganske fornbøyd og følte at han gjorde en bra prolog og et bra løp. Dette er kanskje den beste sprinten han har gått i år. På NM var han 30 sekunder bak vinneren, i dag var han 16 sekunder bak, sier pappa Stian, som synes sønnen gjorde en bra jobb.

16 sekunder bak teten på prologen er ikke skremmende langt, nei. Han har jo bare satsa for fullt i tre år. Det er først de siste tre åra, kanskje bare de to, at han har hatt indre motivasjon, sier Stian Pedersen.

Isak er nå ferdig med konkurransen i OL og tar flyet fra Sør-Korea og hjem fredag 16. februar.