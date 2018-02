Tirsdag står Isak fra Vågstranda på startstreken i OL

Sport

Tirsdag morgen går Sveriges Calle Halfvarsson ut som den første av løperne i kvalifiseringen. Han starter kl. 10.15.

Med startnummer 71 av 80, nøyaktig klokka 10.32:45, går Isak Stiansson Pedersen fra Vågstranda ut i løypa for å forsvare Islands ære. Målet er klart: Han har ambisjon om å kvalifisere seg til kvartfinalen.

- Jeg håper selvsagt å komme med i de topp 30 som går videre. Det er målet, sa Isak til Åndalsnes Avis nylig.

Den store favoritten er Johannes Høsflot Klæbo (21). Han mener å vite hva som skal til for å vinne tirsdagens OL-sprint, ifølge NTB. Eirik Brandsdal (31) er ikke uenig med storfavoritten.

Hemmeligheten ligger i hvilken plassering løperne har over den siste bakketoppen før de skal kjøre ned mot stadion.

Klæbo har sagt at han må være topp tre over kulen etter den siste stigningen, og helst ikke dårligere enn nummer to.

– Når vi tester på trening så har vi trukket den konklusjonen. Det strekker seg som regel litt over toppen, og da er det vanskelig å forsere før svingen, og på oppløpet er det ikke mer enn 14 stavtak kanskje, sa Brandsdal om Klæbos uttalelse.

Det er ikke lett å ta inn mye ned bakken og på det relativt korte oppløpet. Likevel holder Brandsdal fast i tanken om at det ikke er kjørt helt om man ikke henger med blant de første tre over toppen.