Tangerte karrierens beste plassering i worldcup

Landslagsutøver i telemark, Sivert Hole, kjørte inn til en sterk 4. plass i helgas worldcuprenn i Vermont i USA. 22-åringen fra Åndalsnes tangerte dermed egen beste plassering i worldcup, og nærmer seg sesongens mål. Tidligere i vinter uttalte han nemlig at målet for sesongen er en pallplass i worldcup. Det var i søndagens parallellrenn at Hole tok 4.-plassen. I lørdagens sprint ble det 12. plass. Hole ble norgesmester i favorittdisiplinen, som er parallell, 5. januar i år.

– Det er tette dueller og kniving fra start til mål. Det er en actionfylt disiplin der det gjelder å holde hodet klart. Og det er en konkurranse som er artig for publikum, sa han til Åndalsnes Avis etter NM.