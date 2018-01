Vinterbygda Innfjorden

Sport

Denne vinteren arrangeres lysløyperenna i Innfjorden i samarbeid med Måndalen I.L., da lysløypa i Måndalen er under oppgradering. Sist onsdag arrangerte de årets første skirenn i lysløypa, der over 40 barn deltok fra de to bygdene.

- Vi er veldig privilegerte som har så flotte løyper i bygda vår. Idrettslaget kjører løyper både i lysløypa og i Vikdalen, som meldes inn på romsdal.com. Arbeidet som blir gjort på dugnad av Håkon Hjelden, Kåre Bø og Arve Bø er vi alle svært takknemlige for. Vi har en flott tråkkemaskin som lager dobbelte spor, sier Haugen-Vik.

- I tillegg gjør Arvid Gjerde også en fantastisk jobb, som kjører løyper fram til Bøstølen, sier den 41-årige lederen, som legger til at skisporene til Bøstølen, går videre til Sunnmøre. Disse meldes inn på skisporet.no

Sjuårige Aksel Haugen-Vik demonstrerer flittig de gode skisporene i lysløypa, og forteller at det er kjempekult å gå på ski.

- Den tre kilometer lange lysløypa som starter rett utenfor skoledøra, blir flittig brukt både av bygdefolk og andre. Spesielt kjekt er det at skolen er så flink til å tilrettelegge aktiviteter, der elevene får dette tilbudet også i skoletida. Det er også kjekt å se at løypene i Vikdalen og løypene fram til Bøstølen og videre mot Sunnmøre blir godt brukt, sier Monica Haugen-Vik, stolt over vintertilbudet de kan presentere når forholdene ligger til rette for det.

Det meldes også om gode skiløyper ved det nye idrettshuset på Myr, Vågstranda, der lysløypa er 1,2 km. I tillegg er det en løype på 5 km uten lys, forteller Eskild Svendson, leder i V.I.L, som kan bekrefte at de nå har planer om å lage skispor fram til Daugstadsetra. Informasjoner er å finne på internett, ved å søke på skisporet.no.