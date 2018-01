Har signert treårskontrakt med Molde

Sport

18 år gamle Leo Skiri Østigård fra Åndalsnes har signert en ny treårskontrakt med Molde Fotballklubb. Det bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland i en pressemelding.

Fortsetter trolig for Molde Leo Skiri Østigård har bestemt seg.

Østigård er kaptein for juniorlaget som gjør det svært bra i Youth league, og er fornøyd med å ha fornyet kontrakten med klubben.

- Jeg tror jeg kommer til å utvikle meg på best mulig måte ved å forlenge med Molde Fotballklubb, uttaler 18-åringen.

Solskjær er svært fornøyd med å ha ham med videre.

Leo ble norgesmester på nytt - Det er ingen som slår oss i straffesparkkonkurranser, sier Leo Skiri Østigård etter at han på nytt ble juniornorgesmester i fotball.

- Vi har alltid sagt vi vil ha fram lokale spillere. Det er et stort steg å ta fra å spille juniorfotball til å skulle utfordre Rosenborg, men Leo er en spiller jeg helt sikker på at er klar for det.

Solskjær sparer ikke på kruttet når det gjelder unggutten.

- Leo er allerede en bauta på trening, en litt unorsk spiller og uten tvil en ledertype, og jeg er sikker på at han kan bli en kaptein for Molde i framtida, sier han.