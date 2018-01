Deltok på landsdelsamling: - Siste hinder før et eventuelt landslagsuttak

Sport

Den siste uken har Statoil Landsdelssamling blitt arrangert i Østfoldhallen, først med en samling for jentene og deretter guttene. Statoil Landsdelsamling er siste hinder før et eventuelt landslagsuttak for landets beste 15- og 16-åringer.

Thomas Nyheim fra Åndalsnes var en av de som var tatt ut.

- Det var morsomt, tungt og lærerikt. Det er morsomt å måle seg opp mot de beste i landet blant 16-åringene, sier han etter samlingen.

Han har også tidligere blitt lagt merke til. I fjor sommer var han med på den årlige talentleiren i Porsgrunn, som er forbeholdt de aller største fotballtalentene i landet.

51 bilder fra ÅIFs 10-2-seier ÅIF møtte lørdag Tingvoll og sørget for målkalas.

Samlet de mest lovende

Thomas Nyheim til landsdelssamling i Sarpsborg ÅIF-spilleren Thomas Nyheim er tatt ut av Norges Fotballforbund til landsdelssamling.

Landsdelssamlingen samlet de mest lovende 15-åringene og 16-åringene.

- Det var hundre jenter og hundre gutter her totalt, som alle har overbevist mange på sin vei før de har kommet hit. Først har de prestert godt i klubb, deretter har de gått fra sonelag via kretslag og hit. Nå er neste steget å slå seg inn i en landslagstropp, forteller Håkon Grøttland, fagansvarlig for landslagsskolen i NFF.

Målet med Landslagsskolens er at spillerne skal bli klare for å spille aldersbestemte landskamper.

- Modellen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper. For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, sier Grøttland.

Og det viktigste er at spillerne blir motivert:

- Spillerne opplever dette som veldig stimulerende og motiverende. Her har vi samlet de beste 15- og 16-åringene i Norge, så det er klart det er veldig inspirerende for dem å være sammen med likesinnede, og kjenne at man er en del av en bra gjeng med gode fotballspillere. Det viktigste er at man blir stimulert og motivert til å trene enda bedre og hardere når man kommer hjem igjen, sier Grøttland.

- Veldig gøy

- Da jeg fikk vite at jeg var tatt ut til samlingen ble jeg veldig glad. Det er spennende å møte så mange jenter som er så flinke og ivrige. Veldig gøy å spille med så jevngode spillere og høyt tempo. Etter oppholdet her i Sarpsborg tar jeg med noe nytt som jeg kan ta med meg inn treningshverdagen og klubben og trener for å bli bedre på det. Det er interessant å se hvordan du ligger an i forhold til de beste i landet. Jeg tar med meg masse motivasjon inn i treningshverdagen hjemme i klubben, sier June Grønseth fra Bud.

Emma Bunes fra Clausenengen er enig:

- Man får god hjelp av trenerne som viser deg hvordan du skal gjøre ting bedre. Treningene og kampene var veldig gøy, og jeg møtte mange nye folk. Dette er en opplevelse som jeg alltid kommer til å huske.