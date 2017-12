Markerer offisiell åpning av skøyteanlegget i Furulia

Sport

– Vi håper det blir mye folk hele dagen, sier Thomas Brekken, som sammen med Ola Grøtta og Joachim Horn Torp utgjør styret i skøytegruppa i Isfjorden IL.

Brekken forteller at det blir kiosksalg hele dagen og at det blir stemning med musikk fra anlegget. Banen blir delt av slik at det er plass til alle aktiviteter, og den er åpen i flere timer før den offisielle åpninga markeres med taler.

– Lederen i idrettslaget vil holde tale og så håper vi kultursjefen kommer også. Kommunen har bidratt til dette anlegget med 500.000 kroner, sier han.

Sportslig satsing

Etter åpninga arrangeres det skøyte- og hockeyskole for barn i alderen fem til 16 år.

– Vi har hatt flere samlinger allerede, men det er ikke for seint å melde seg på, sier Brekken videre.

Hockeyfeber i Isfjorden Lørdag samlet over 30 barn seg til årets første hockeyskole på Furulia.

Han sier kjøleanlegget har veldig mye å si for anlegget som nå har fått navnet Furulia amfi Isfjorden.

– Det gjør at det er lettere å komme i gang på høsten og at vi har mer stabile forhold gjennom vinteren. Før trengte vi ei uke med minusgrader for å starte opp, nå trenger vi bare en liten dag. Isen holder seg også finere til tross for dager med mildvær. Nå stenges banen kun ved kraftig regn og overvann, sier han og legger til at dette selvfølgelig påvirker det sportslige tilbudet som også blir mer stabilt.

Værgudene har vært på skøyteentusiastenes side i det siste, derfor er det i tillegg til kunstisanlegget som åpnes, også lagt is på grusbanen like ved.

Lavterskel og åpent for alle

- Blir det fortsatt gratis for folk å bruke anlegget?

- Det er intensjonen og ønsket vårt, at det skal være mulighet for gratis egenaktivitet. Det skal være et lavterskeltilbud der man skal kunne slå på lysene sjøl en kveld, om det ikke er andre der. Vi har også litt utstyr vi låner ut, svarer Brekken og nevner at grunnen til at de har lagt åpninga til romjula, er for at flest mulig skal ha mulighet til å ta turen innom.

- Går det an å beskrive dugnadsinnsatsen bak dette anlegget?

- Ja, det er veldig mange som har bidratt. Men, uten Joachim Horn Torp hadde vi aldri begynt på dette engang. Han har hatt visjoner og gjennomføringskraft. Det er mye arbeid, både praktisk og papirarbeid, bak et slik anlegg. Og han har vært en foregangsmann på begge, roser Brekken som nok sjøl er en av mange andre med utallige dugnadstimer bak seg.

Lederen i Isfjorden IL, Marianne Brevik, sier skøyteanlegget er kjempebra, ikke bare for Isfjorden, men for hele kommunen.

- Det er helt genialt å få et slikt anlegg i kommunen. Det finnes ikke tilsvarende anlegg mellom Trondheim og Bergen. Dette kan bidra til at vi sportslig etter hvert kan ha ambisjoner innen hockey, sier hun.