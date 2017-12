Fortsetter trolig for Molde

Sport

Det er Rbnett som skriver at fotballspilleren fra Åndalsnes har bestemt seg for at han trolig skriver ny kontrakt med MFK. Nåværende kontrakt går ut etter 2018-sesongen.

Til Rbnett sier han:

– Mest sannsynlig kommer jeg til å forlenge kontrakten, og jeg regner med at det kommer til å skje ganske snart. Akkurat nå er jeg mest motivert for å satse alt i Molde.

Ifølge Rbnett skal blant annet Vålerenga ha ønsket seg 18-åringen. Midtstopperen debuterte i eliteserien i sommer.