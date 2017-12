EM-bronse til Karoline

Sport

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp søndag inn til tredjeplass under EM i terrengløp i Samorin i Slovakia. Hun løp de 8.200 meterne på tida 27.04. Med det tok hun sin tredje bronsemedalje på rad i dette mesterskapet.

Høg fart

Det ble et løp med høg fart hele vegen. Etter tolv minutter ut i løpet lå Bjerkeli Grøvdal i ei gruppe på tre, om lag 10 sekunder bak vinner Yasemin Can fra Tyrkia. Can økte ledelsen utover i løpet, men Bjerkeli Grøvdal og svenske Meraf Bahta holdt følge på andre og tredje plass. Om lag 22 minutter ut i løpet forsøkte Bahta å rykke i fra, men etter kort tid så det ut til at hun ga opp å nå igjen Can i tet. Hun roet ned og det ble spennende inn mot mål, men Bjerkeli Grøvdal hadde ikke mer å gi, og endte ett sekund bak den svenske jenta inn i mål.

Karoline med Europas raskeste tid Karoline Bjerkeli Grøvdal i storform foran EM i terrengløp

- Tøft løp

Sjøl var hun fornøyd med nok en bronse, sjøl om hun undervegs i løpet hadde håp om sølv denne gangen. Til NRKs reporter rett etter målgang, beskriver hun løpet som tøft, med kulde og vind som utfordret.

- Det gikk veldig fort to to første rundene. Da tenkte jeg at jeg må være smart, det er et langt løp. Og det er jeg fornøyd med, løpsopplegget ble så godt som jeg kunne gjøre det. Alt i alt er jeg veldig fornøyd, det er to veldig gode løpere foran meg, sier hun.