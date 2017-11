Kåret til årets arrangement

Sport

Norges Triatlonforbund hadde i helga Triatlonting i Stavanger. Der ble prisen for årets arrangement utdelt.

Den vant Trollveggen Triathlon.

- Det er utrolig kjekt for oss som arrangør å få en slik utmerkelse. Vi er aldri så lite stolt, for å si det sånn, forteller Solrun Sylte, leder for Norsk Fjellfestival som arrangerer konkurransen.

Hun forteller at de har visst om at de skulle få prisen en liten stund, men at de desverre ikke hadde muligheten til å være til stede for å ta i mot prisen.

- Det er en inspirasjon til å fortsette det arbeidet vi har gjort. Vi har forsåvidt visst at vi har et arrangement som det er kvalitet over - det har vi skjønt når vi har sett hvor fort plassene har blitt utsolgt de siste årene. Men det er utrolig kjekt å bli lagt merke til også av forbundet, sier hun.

Viktige frivillige

Neste år arrangeres Trollveggen Triathlon for 10. gang. Selv om det skal søkes først, regner Sylte med at det blir Triathlon lørdagen i festivaluka også neste år.

- Det er Marita Merlid, Richard Merlid og Kevin Kolstad sammen med ca 70 frivillige som har stått i bresjen for at Trollveggen Triathlon 2017 ble en suksess, sier Sylte.

At mange av de samme frivillige stiller opp år etter år, mener Sylte er noe av suksessfaktoren.

- Det er et krevende arrangement når det gjelder logistikk. Derfor er vi utrolig heldige som har med oss så mange flinke frivillige som vet akkurat hvordan ting skal gjøres. Da slipper vi å starte på nytt hvert år, sier han.

God atmosfære

Se bildene fra Trollveggen Triathlon Flott arrangement i spektakulere omgivelser.

Juryen har i sin begrunnelse trukket fram at Trollveggen Triathlon er en godt forbredt organisasjon, at de er velorganisert med klare roller og ansvar, at de har et meget godt vertskap som ga oppmerksomhet til alle utøverne, at det er et publikumsvennelig arrangement, at alle får meget god informasjon i forkant og under gjennomførelsen av arrangementet, og at det er flott atmosfære og god stemning under konkurransen.