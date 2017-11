Kjetil Åndal (18) - Et perfekt norsk talent

Sport

Kjetil Åndal fra Åndalsnes har signert en treårskontrakt med eliteserieklubben ØIF Arendal.

- Jeg var i klubben en uke i høstferien. Samholdet og kjemien i både spillegrupppe og støtteapparat imponerte meg. Tanken på å få spille kamper foran Svermen i Sør Amfi fascinerer og klubbens ambisjoner er både imponerende og inspirerende. Dette gleder meg meg til å bli endel av, forteller ØIF Arendals nye spiller Kjetil Åndal på hjemmesiden til ØIF Arendal.

18-åringen som er vokst opp på Åndalsnes, flyttet til Kristiansund for å satse fullt på håndball som 16-åring. Han tok videregående på idrettslinja på Atlanten, mens han spilte på andredivisjonsklubben Kristiansund Håndballklubb. Det er flere andre klubber som også har vist interesse for Åndal.

– Jeg gleder meg enormt til å spille kamper foran Svermen, jeg fikk kjenne litt på den følelsen når jeg så en kamp i Sør Amfi. Da ble jeg også fascinert over hvor mange som stiller opp på dugnad for klubben gang etter gang. Jeg må også få si at Sør Amfi og hele idrettsanlegget der er utrolig imponerende, sier han.

Kjetil Åndal og hans mor, Heidi Åndal, ble også presentert for klubbens ambisjoner og litt om klubbens drift på utsiden av håndballbanen, skriver håndballklubben på sine sider.

– Jeg liker veldig godt klubbens visjon om å ta over håndballtronen i Norge og ambisjonene om enda mer spill ute i Europa. Mine ambisjoner i klubben og som spiller er å bidra til at ØIF Arendal vinner alt som er av titler og sette ØIF skikkelig på håndball kartet, sier åndalsnesgutten.

Treneren til sørlandslaget, Marinko Kurtovic, ønsker gutten hjertelig velkommen til klubben.

– Jeg er superglad for at vi bringer inn et så stort og ung talent, sier han i en pressemelding.

Han roser videre:

– Han er et ungt talent som kommer til å satse alt på håndball de nærmeste sesongene. Han er et nærmest perfekt norsk talent. En utrolig fin type. Og med en «attityd» som virkelig tiltaler meg. Som klubb håper vi at vi kan utvikle han til å bli en riktig god elitespiller. På treningene i høstferien viste han seg svært uredd. Normalt er unge gutter født i 1999 forsiktige og stiller seg litt bak i køen. Kjetil var lengst frem. Helt uredd og med en herlig holdning. Han visste at han vil kunne takle dette nivået raskt.