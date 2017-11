Kretsleder ber om ekstraordinært idrettsting

Sport

Møre og Romsdal Idrettskrets tar til orde for at det må avholdes ekstraordinært idrettsting neste år. Leder Kåre Sæter hevder han har bred støtte for utspillet.

Ønsket kommer dagen før idrettsledere fra hele Norge møtes på Ullevaal stadion til et av to årlige ledermøter, skriver Sunnmørsposten.

Fra Møre og Romsdal vi det bli snakket varmt om behovet for et ekstraordinært idrettsting. Kretsleder Sæter hevder ifølge lokalavisen å ha støtte for sitt ønske hos halvparten av lederne i idrettskretsene.

– Dette er noe vi bare må få til, for vi kan ikke vente helt til idrettstinget i 2019. Samtidig er det tatt en del grep for å øke tilliten til idretten, men det hjelper ikke å ta grep hvis allmennheten ikke synes det er tydelig nok. Hvis de har en annen virkelighetsoppfatning enn oss i idretten, så er det faktisk den oppfatningen vi må forholde oss til, sier Sæter til Sunnmørsposten.

Det har den siste tiden vært rettet nytt søkelys mot pengebruken i Norges Idrettsforbund. Store alkoholregninger er blant det som har skapt sterke reaksjoner.

– Det er jo ikke greit å bruke idrettens penger på ei flaske vin til 1750 kroner pr. flaske. Det er ikke rart at man ikke har tillit til en kultur der noe sånt blir akseptert, sier kretsleder Sæter.

– Du trenger ikke et regelverk for å bruke sunn fornuft. Det kan ikke være slik at vi må lovregulere absolutt alt. Dette er utenfor det vanlige folk mener er fornuftig, og da mister du tillit, tilføyer han.

Idrettspresident Tom Tvedt har innrømmet at Idrettsstyret burde vært mer restriktive med alkohol i perioden 2012 til 2016. Idrettspresidenten har også vedgått at de mange alkoholregningene svekker idrettens omdømme.