ÅIF-Elnesvågen sendes live på åa.no

Sport

Vi vil starte sendingen kl. 16.30 her på åa.no. Kampstart er kl. 17.00.

Sendingen er et samarbeid med Streambird fra Kristiansund, som produserer, og rbnett.no. Kampen blir kommentert av 1FMs Calle Indbjør og RB-journalist Martin Brøste.

ÅIF leier buss til supporterne Legger til rette for å få med seg supporterne på kamp.

Vinneren av kvalifiseringskampen mellom Åndalsnes og Elnesvågen får spille i neste års 4. divisjon.

Åndalsnes endte på 3. plass i 5. divisjon mens Elnesvågen havnet nest sist i 4. divisjon.

ÅIF er i god form og har på de tre siste seriekampene tre seire og 29-3 i målforskjell.

Elneskampen vant 4-0 over Frei i sin siste seriekamp, men hadde to tap i de foregående kampene; 1-6 og 0-4 for henholdsvis Vestnes/Varfjell og Træff 2.