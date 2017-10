Leo med nytt landslagsmål i knusende seier

Sport

Norges U18-landslag spilte tirsdag sin tredje kamp i den innledende EM-kvalifiseringsrunden i Albania i en firenasjonersturnering. Denne gangen var vertsnasjonen motstander.

Norge lå under 0-1, men vant til slutt 7-1. Ifølge landslagstrener Pål Arne Johansen var dette turneringens beste kamp av de norske gutta:

– I dag ble jeg imponert over både hvordan spillerne og resten av støtteapparatet jobbet på. Vi hadde veldig god forbedelser, og en minst like god gjennomføring i dag, sier han til fotball.no.

Norge ledet 4-1 til pause. Leo Skiri Østigård økte til 5-1 etter 66 minutter.

Ei ekstra fjær i hatten til MFK, som hadde fire spillere i startelleveren; Leo Skiri Østigård, Erling Braut Håland, Tobias Hammer Svendsen og Eman Markovic. Håland og Markovic scoret to mål hver og Østigård ett.

Leo Skirio Østigård spilte hele kampen. Hans scoring var det første på U18-landslaget. Han har to scoringer for G17-landslaget og ett for G16-landslaget.