Seierskamp i sterk vind

– Ja, det var mye vind og vanskelige spilleforhold, så det var godt gjort å spille så bra. Men vi vant 7 -1 mot Rival, forteller trener Kim Hugos Nyheim fornøyd.

I første omgang spilte ÅIF i medvind og ved pause var stillingen 2- 0.

– Vi hadde full kontroll gjennom hele kampen og Rival hadde ikke noe å komme med. Etter fem minutter ute i andre omgang, da i motvind, skåret vi det tredje målet. Da hadde Rival fått nok, forteller Nyheim.

Etter det rant målene inn jevnt og trutt. Rival fikk inn et mål innimellom ÅIFs scoringer, og det var den eneste sjansen de hadde, ifølge treneren.

– Vår Andreas Helle skåret tre mål og spilte veldig bra. Jonas Furseth skåret to mål og Bendik Vold Hovde to. Han kom fra Måndalen nå i høst og har ikke spilt så mange kamper med oss enda.

– Siste kamp spilte du også i kampen. Hvordan var det i går?

– Jo da, vi var to gamlinger som spilte blant ungdommen i går; jeg og Per Magne Misund, som sto i mål.

– Hvordan ligger dere an på tabellen nå?

– Nå ligger vi på andreplass. Det kan bli tredjeplass hvis Malmefjorden vinner. Men målet er å rykke opp i 4. divisjon. Det kan skje hvis vi vinner de to siste kampene, forteller Nyheim.

Kampene som står igjen er mot Tingvoll neste helg og mot Averøykameratene helga etter der igjen.

– Hvordan skjer et opprykk? Må dere spille en kamp om det ?

– Det kommer an på hvordan de andre lagene i divisjonen over gjør det. Mest sannsynlig rykker de to beste lagene rett opp i 5. divisjon, og så må det tredje laget spille om opprykket, forklarer Nyheim som presiserer at ÅIF i år ikke har tapt en eneste hjemmekamp.

– Vi har ni seiere og en uavgjort, så det har vært en veldig bra sesong i år.

– Ingen skader?

– Vi hadde litt sjukdom i går og en som ble skadd under kampen, men vi har gode erstattere som også gjør en god jobb. Vi er en veldig god tropp, så vi tåler nok to-tre skader, påpeker Nyheim.