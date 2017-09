NRK: Karoline har fått løpeforbud én dag i uka

Det er NRK som skriver om at isfjordingens nye treningsopplegg. Torsdag skrev de at løpeforbud én dag i uka og mer spesifikk styrketrening er medisinen som skal sørge for at Bjerkeli Grøvdal unngår et nytt skademareritt. Etter at hun i sommer satte ny norsk rekord på 3000 meter hinder, har hun bestemt seg for å satse på distansen.

Har ny trener

Til NRK sier Bjerkeli Grøvdals nye trener, Ståle Jan Frøynes, dette:

– Jeg insisterte på at vi må ha en løpefri dag i uka. Med hennes historie med bein hun har hatt litt problem med, så må vi legge inn en sikring vi er trygge på.

På den løpefrie dagen skal hun blant annet gå på rulleski.

– Det er rett og slett for å prøve å være litt smart, for å unngå skader, for å være uthvilt og tåle den belastningen jeg skal ha de andre dagene i uka, sier Grøvdal til NRK.

Frøynes sier videre at bedre hinderteknikk også vil dempe belastningen på beina.