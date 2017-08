Tenker mer kynisk - satser på hinderløp

Det er NRK.no som melder dette.

– Man må være litt kynisk på hvor man kan ta medalje. Jeg har kommet til det stadiet at jeg driver med dette for å ta medalje, som både Karsten og Filip gjorde nå i VM, og ser at 3000 hinder er en veldig god distanse for meg, sier Grøvdal til NRK.

Karoline smadret egen rekord Karoline Bjerkeli Grøvdal knuste sin egen norske rekord da hun løp inn til gull på 3000 meter hinder under friidretts-NM i Sandnes lørdag.

Sist helg under NM i Sandnes imponerte Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) alle da hun i et sololøp fikk tida 9.13,35 på 3000 meter hinder. Prestasjonen var så sterk, at hun ble belønnet med kongepokal.

– En verdenstid. Kanskje den beste prestasjonen som har vært i NM på veldig, veldig lenge! sier Bislett-general Steinar Hoen til NRK. Han mener det ikke er langt unna en medalje i et VM eller OL.