Over 200 påmeldt allerede

Lørdag går Romsdalseggenløpet av stabelen for femte gang.

Leder for Norsk Fjellfestival, Solrun Sylte, forteller at de er i rute med planleggingen.

- Ja, nå gleder vi oss veldig til lørdag, forteller hun.

Meldt godvær

Yr.no melder sol, delvis skyet og 19 grader for Åndalsnes lørdag. Nå skal man selvsagt ikke stole 100 prosent på en værmelding så tidlig, men det ser lyst ut for løpet.

- Vi er også glade for at det er meldt fint utover uka. Det har mye å si for stemningen. Folk blir kanskje ikke så gira på å melde seg på hvis det bøtter ned, sier hun.

50 påmeldt til konkurransen

Romsdalseggenløpet er delt inn i konkurranseklassen, turklassen og bedriftsklassen. Allerede er det totalt sett over 200 som har meldt seg på, og 50 er påmeldt til konkurranseklassen.

- Vi vet jo at det ofte kommer mange de siste dagene. Folk venter og vil være sikre på været eller at det passer. Påmeldingsfristen er på fredag for konkurranseklassen, mens det ikke er noen frist for de andre to klassene. Men vi oppfordrer folk til å melde seg på så raskt de kan, slik at vi kan planlegge dagen best mulig, sier Sylte.

Og hun tror det blir mange flere.

- Jeg har jo for eksempel snakket med en del bedriftsledere som forteller at de skal være med, men de vet ikke helt hvor mange som kommer. Det kommer alltid en del den siste uka, sier hun.