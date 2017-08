Håper på opprykk

På Øran spilte ÅIF 5.-divisjonslag mot Kvass/Ulvungen/Søya /Todalen. Der ble det en fortjent seier, 5 - 2 til hjemmelaget, skal vi tro trener Kim Hugo Nyheim.

– Vi er veldig fornøyd med det resultatet. Vi scoret det første målet allerede inn i det fjerde minuttet av kampen og ledet etter hvert 2–0 en lang tid, forteller han. Men bortelaget utlignet og resultatet ved pause var 2–2.

– Men i andre omgang hadde vi full kontroll og skåret kjapt, sier Nyheim som selv også spilte i kampen.

– Det er første gang i år. Vi har hatt en del skader så det måtte til. Vi er ellers et ungt lag og i går spilte tre 16-åringer og én 15-åring. Vi leder tabellen i 5. divisjon og det har vi gjort ganske lenge, forteller Nyheim.

Og målet for laget, er å rykke opp.

– Hva skal til for at dere klarer det?

– Hvis vi klarer å beholde de spillerne vi har nå, har vi en god mulighet. Vi mistet 6, 7 spillere i sommer, men de nye blir bedre for hver kamp. Men vi er avhengig at det ikke blir noen skader og at de stiller opp. Blir to sjuke, blir det knapt med en gang. Men vi krysser fingrene for at dette skal gå bra. Det er mange kamper igjen og neste er bortekamp mot Dale neste fredag, og deretter mot Kristiansund, forteller Nyheim.

I Isfjorden spilte 6.-divisjonslaget mot Fiksdal. Også der ble det seier; 5–1.

- Det var en helt grei kamp og vi hadde full kontroll fra første spark, sier Jan Roger Brokstad. Han deler treneransvaret for laget med Joachim Horn Torp.

Det var 1-0 ved pause og i andre omgang kom målene godt spredt utover.

- Vi ligger på 2.plasss på tabellen og vinner vi resten av kampene , vinner vi serien. Får vi spille om opprykk, gjør vi det. Såpass ambisiøse må vi være, selv om vi spiller i en lav divisjon, sier han.

Isfjorden har fire kamper igjen. Neste er borte mot Bjørset og siste kamp er borte mot Måndalen.

Måndalens sitt 6. divisjonslag spilte bortekamp mot Skåla, men der ble det tap; 3–0.