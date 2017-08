Raumaværing ble nummer to

Leder for arrangørklubben Vistdal IL, Karianne Brude Lange, forteller at årets løp ble en våt opplevelse for deltakerne.

- Guttene i tet meldte om at det var litt tungt i dag, men tempoet så ut til å være godt likevel, sier hun.

I år var det Are Uran fra Havørn IL som var raskest opp på tida 33.05. Bak kom Runar Ødegård på tida 35.23. Ødegård kommer fra Vistdal og løper for heimklubben, men er bosatt i Gjerdsetbygda i Rauma.

Motbakkecup

Benedicte Liepelt fra Elnesvågen IL hadde beste dametid på 42.36. Løpet inngår i Møre og Romsdal friidrettskrets sin motbakkecup. Forrige løp i karusellen var Klauva Opp i Måndalen. Lange i arrangørklubben, sier det er nytt av året at løpet inngår i cupen. Hun hadde håp om at det kunne føre til flere startende. I år var det 24 deltakere.

Johan Bugge, som ikke stilte til start på søndag, har løyperekorden på sterke 27 minutt. I kvinneklassen er det Live Solheimdal som har løyperekorden. Løypa går først flatt i 800 meter på asfalt og grusveg, før det er tre kilometer skogsveg i moderat og bratt stigning. Den siste kilometeren går etter merket sti til toppen.