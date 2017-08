Raget et hode høgere

Lokaloppgjøret mellom 6. divisjonslagene Måndalen IL og Isfjorden IL, ble omtrent slik Måndalen-trener, Per Atle Lie hadde sett for seg.

Større og sterkere

– Vi snakket om det på forhånd, at Isfjorden er bedre, de er fysisk sterkere enn oss. Men vi er et bedre spillende lag, og det mener jeg fortsatt at vi er, sier Lie til tross for 2–1 tapet på Isfjorden stadion fredag kveld.

– Vi er gode når vi klarer å spille ball langs bana, og det gjorde vi i perioder i dag. Men så er det dette med å tørre å spille ball mot store sterke spillere. De går inn i dueller, men kommer gjerne både ett og to hoder til kort, sier Lie og sikter til det unge Måndalen-laget på banen.

Mange er 15 og 16 år gamle

Lie forteller at ni av stallens spillere er unggutter i 15- og 16-års alderen.

– I dag var sju av dem på banen. Dette er de samme guttene som gjorde det så godt i Norway Cup tidligere i sommer, forteller Lie som har vært guttenes trener siden de var seks år gamle. Nå har han fulgt dem opp på A-laget.

– Stort potensial

Han er fornøyd med lagets innsats mot Isfjorden som ligger som nummer tre på tabellen.

– Vi åpnet best og styrte en periode, men så tapte vi to-tre dueller på femmeteren og Isfjorden tok ledelsen. Men spillerne vokser til og blir sterkere for hvert år. Jeg synes de trår mer til i år enn i fjor. Så jeg regner med at vi neste år forhåpentligvis blomstrer.