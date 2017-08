Tror Karoline kan gjenskape Rio-bragden

Søndag klokka 20.35 løper Karoline Bjerkeli Grøvdal VM-finale på 5 000-meter.

Terje Hole trente Grøvdal fra alderen 12 til 20 år. Han mener det ikke er umulig for henne å gjenskape prestasjon fra fjorårets VM.

– Hun ble nummer sju i Rio og det er ikke umulig å levere det tilsvarende. Jeg tror hun kan gjenskape det. Om hun blir beste europeiske er også det veldig bra, men det er mange gode, blant annet Sifan Hassan fra Nederland.

Bra avslutning

– Å vinne skal ikke være mulig med et så sterkt felt, men om Karoline kan ligge i gruppe nummer to eller tre med jevn fart kan hun oppnå en god plassering. Hun har de siste åra utviklet en ganske bra avslutning. Før var hun kanskje av dem som slakket av på slutten, men jeg synes hun har jobbet fram en veldig bra avslutning.

Grøvdals tidligere trener synes hun har blitt mye mer offensiv de siste åra.

– Karoline har blitt offensiv i det hun sier. Hun risikerer mer. Det gjør at sjansen på å mislykkes blir større, men folk må da skjønne at det er fordi hun tørr å ta sjanser. Jeg synes denne offensiviteten er ny i baneløp. Hun har turt å ta sjanser i EM i terrengløp tidligere, men ikke like mye på baneløp synes jeg.

Trangt nåløye

Terje Hole understreker hvor sterkt det er å hevde seg i verdenstoppen i en øvelse som 5 000 meter.

– Nåløyet er så ekstremt trangt i denne idretten. Det er en verdensidrett som ofte er dominert av utøvere fra Afrika.

På spørsmål om hvorfor akkurat Grøvdal lykkes er han ikke i tvil.

– Det er på grunn av motivasjonen hennes. Hun har hele tida hvert motivert til å bli bedre og utvikle seg videre. Sjøl med skader og problem har hun beholdt den motivasjonen. Det er imponerende. Hvem som helst kan være motivert i tre uker, men Karoline har beholdt denne motivasjonen fra hun var lita jente, til hun leverte sterke tider på juniornivå og helt til nå som erfaren senior.

Spent før løpet

I London befinner Karoline sin mor, Lillian Bjerkeli Grøvdal, seg. Hun har de siste dagene tilbrakt en del tid med sin datter.

– Vi var sammen i går og dagen før. Hun er spent før løpet. Karoline har vært her ganske lenge, så jeg tror det blir godt for henne når hun kan reise heim. I dag har hun beveget seg inn i sin egen lille boble, så jeg har kun hatt kontakt med henne gjennom meldinger.

Grøvdal er en av utøverne som har oppholdt seg i London lengst. Etter å ha konkurrert på 1500-meter den første helga i mesterskapet, skulle hun ikke i ilden igjen før torsdag da hun sprang kvalifisering til finalen på 5000-meter.

Lillian sier at ifølge dattera så føles kroppen bra foran finalen.

– Hun har sagt at den føles bra. Karoline tok en lett joggetur i går og fikk bekreftet at kroppen føltes bra. Det lover godt foran i kveld. Vi gleder oss til i kveld. Det er selvfølgelig mange gode løpere og det handler om å treffe med taktikken. Hun har ikke snakket om en konkret plasseringsmålsetting, men om hun kan nærme seg den prestasjonen hun gjorde i OL i Rio så er hun nok fornøyd, avslutter Lillian som om kun få timer befinner seg på stadion hvor hennes datter skal konkurrere i nok en internasjonal finale.