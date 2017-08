Karoline brøt finalen i VM

Det ble en tøff aften for Karoline Bjerkeli Grøvdal under finalen på 5 000 meter i London. Grøvdal så ut til å ha det tøft tidlig i løpet og etter cirka 3 800 meter valgte jenta fra Isfjorden å springe til side og bryte løpet.

- Jeg har kjempa med en forkjølelse i tre dager, og følte meg helt tom under løpet. Jeg følte meg ikke pigg under oppvarmingen. Det er dessverre lite jeg får gjort når det er en forkjølelse, sa Grøvdal til NRK like etter hun hadde brutt.

Grøvdal var tydelig skuffet i det hun ble intervjuet av NRK.

- Det er utrolig surt når det blir sånn. Jeg følte at jeg ikke hadde noe annet valg enn å prøve å stille til start. Jeg kjente tidlig at dagsforma var elendig. Beina var greie, men jeg har bare en fart inne. Energinivået blir for lavt.

Vinneren ble Hellen Obiri fra Kenya. Hun sprang i mål på tida 14.34. Ayana, som var med på å sette fart i finalen, tok sølvet foran Sifan Hassan fra Nederland.

Rolig start

Her går det forferdelig forsiktig, sa NRK ekspert Vebjørn Rodal rett etter at finalen i 5 000 meter var i gang. Ifølge han ville Grøvdal få mest ut av løpet om det gikk i et jevnt tempo.

Ingen turte å ta initiativet og feltet holdt rolig tempo helt til det var sprunget 1 200 meter. Da satte Ayana fra Etiopia opp farten og skapte strekk i feltet. Grøvdal ble fra det tidspunktet liggende i gruppe nummer tre sammen med flere andre løpere fra Europa. Allerede da var det tydelig at Grøvdal ikke hadde av sine beste dager på løpebanen.

Halvvegs lå Ayana og Obiri alene i front. Bak dem ble det dannet en større gruppe som Grøvdal ble hengende på halen av.

Da det gjensto tre runder lå Grøvdal nest sist og valgte å bryte løpet. Det var tydelig at hun ikke følte seg bra og hun tok seg til ansiktet.

Saken oppdateres.