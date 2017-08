Karoline er klar for VM-finale

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp i heat nummer to under kvalifiseringen til 5000 meter i VM i London torsdag kveld. Hun løp inn til 6. plass, og sikret seg dermed akkurat en plass i søndagens VM-finale.

Før løpet sa hun til NRK at hennes plan og ambisjon var å gå videre til søndagens finale. Og at sjansen for å gå videre selvfølgelig er stor.

- Men jeg må løpe og jeg må være på hugget i dag. Det er veldig tøft nivå på denne 5000 meteren, sa hun videre.

Og tøft ble det, sjøl om det ikke hardnet til før på oppløpet.

Til NRK, etter målgang, sier hun at hun ikke så at det kom så mange på oppløpet:

- Jeg følte meg superlett, lå en stund i tet, og jeg koste meg. Jeg sparte meg til siste runde og var offensiv. Jeg så rett og slett ikke at det kom så mange på oppløpet. Og jeg var litt stiv, sa hun videre.

Heiagjeng på tribunen

Foreldrene til 27-åringen skal være på plass på tribunen, men kunne ikke bidra med annet enn ivrige heiarop.

– Vi har hatt daglig kontakt, og Karoline gir uttrykk for at forberedelsene går greit. Hun trives i troppen, men hun er realist og vet at det er lite å gjøre med de beste afrikanske løperne, fortalte mamma Lillian Bjerkeli Grøvdal på tirsdag.

På spørsmål om hun vet noe om hvordan dattera har forberdt seg til løpet, svarer hun:

– Hun har hatt noen stigningsløp og intervalløkter, men skal roe ned i de siste dagene før løpet. Hun mener at hun er i god form, så da får vi bare krysse fingrene og håpe på det beste!, sa mamma Lillian før løpet.

Toppløperen fra Isfjorden startet VM fredag i forrige uke, menkom seg akkurat ikke videre fra forsøksheatet på 1500 meter. Men den distansen var heller ikke Bjerkeli Grøvdals hovedprioritet i London. Det er det 5000 meteren som er. I fjor løp hun inn til en bra 7. plass på distansen under OL.