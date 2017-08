Karoline gikk ikke videre

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp fredag forsøksheat på 1500 meter under friidretts-VM i London. Det skulle ende med en 7.plass i sitt heat for jenta fra Isfjorden. Kun de seks første går til finale fra hvert heat og tiden til Grøvdal var ikke god nok til å kvalifisere seg på tid heller.

Grøvdal leverte et godt taktisk løp og fikk skryt av NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg har aldri sett henne så bra teknisk, sa Rodal.

På sisterunde avanserte Grøvdal i feltet, men hun ble løpt forbi av flere løpere på oppløpet, og endte til slutt på 7.plass.

Grøvdal var frustrert etter løpet og mente hun ble hektet av nederlenderen Sifan Hassan på oppløpet.

- Du ser det ikke så godt, men jeg blir hektet av Sifan. Det må jeg vurdere om jeg legger inn protest på. For det kan være det som gjør at jeg ikke går videre, sa Grøvdal til NRK like etter at hun hadde løpt.

Like etter kunne NRK bekrefte at Grøvdal hadde lagt inn en protest.

Fredagens distanse var ikke Grøvdals hovedprioritet i London. Det er neste ukes 5000 meter.

– Det er første gang jeg løper 1500 i et mesterskap i det hele tatt. Jeg føler at 1500 egentlig bare er en gjennomføring en liten uke før 5000. Det er 5000 som er min distanse, og der har jeg selvfølgelig presset på meg selv for at jeg vil prestere. Men når jeg er kvalifisert vil jeg løpe flere løp i VM, så det gleder jeg meg til. Det blir tøft og nytt for min del med felt og taktisk løping. Jeg har ingenting å tape der, sa Grøvdal til NTB før mesterskapet.

Kvalifiseringen til 5000-meteren går torsdag i neste uke, mens finalen går tre dager senere.