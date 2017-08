Grøvdal vil toppe OL-bragden i VM

Karoline Bjerkeli Grøvdal er Norges mesterskapsveteran. Hun vil gjerne toppe forrige mesterskap i Rio, hvor hun ble beste europeer på begge sine distanser.

Tjalve-løperen mesterskapsdebuterte som 17-åring i 2007. 27-åringen er både eldst og mest rutinert i Norges tropp til London-VM i friidrett, som blir hennes 11. mesterskap og femte VM. Likevel skal hun gjøre noe helt nytt når hun skal løpe forsøk på 1500 meter på VMs åpningsdag fredag.

– Det er første gang jeg løper 1500 i et mesterskap i det hele tatt. Jeg føler at 1500 egentlig bare er en gjennomføring en liten uke før 5000. Det er 5000 som er min distanse, og der har jeg selvfølgelig presset på meg selv for at jeg vil prestere. Men når jeg er kvalifisert vil jeg løpe flere løp i VM, så det gleder jeg meg til. Det blir tøft og nytt for min del med felt og taktisk løping. Jeg har ingenting å tape der, sier Grøvdal til NTB.

– Jeg er veldig spent, samtidig som jeg gleder meg. Jeg fikk en god start på sesongen, men så ble jeg satt litt tilbake med den strekken jeg pådro meg i hamstring, som selvfølgelig stresset meg. Men så har den sluppet taket. Jeg fikk en god bekreftelse på formen i Monaco, og det er godt for selvtilliten. Jeg vet at jeg er i rute formmessig, og nå er jeg klar for VM. Det kjenner jeg, fortsetter 27-åringen.

Valgte trening over konkurranse

3000-meteren under Diamond League-stevnet i Monaco i midten av juli var 27-åringens første konkurranse på en snau måned. Etter at hamstringsskaden satte henne utenfor Bislett Games ble det ikke tatt noen sjanser med VM-deltakelsen. Valget om å prioritere trening foran konkurranser førte til at hun satte ny personlig rekord med nesten to sekunder i Monaco. Det hadde hun ikke trodd var mulig på forhånd.

– Nei, i fjor da jeg satte pers på 3000 meter var det mitt beste løp i sesongen. Og i fjor løp jeg veldig bra. I tillegg hadde jeg en maks følelse på både oppvarming og under løpet, som ikke er vanlig for en løper, så det trodde jeg var veldig vanskelig å toppe. Pluss at jeg kom fra høyden og følte at jeg var nedtrent. Det føltes heller ikke så lett da jeg løp, så jeg var litt overrasket over at det ble pers. Men det viser at grunnformen er hakket bedre enn i fjor. Jeg trengte det løpet før VM. Jeg lettet litt der.

To distanser

Etter å ha valgt bort både 10.000 meter og 3000 meter hinder, som var distansen hun debuterte på som 17-åring, har Grøvdal landet på 1500 meter og 5000 meter under mesterskapet i London. Hun skal løpe om lag et år etter OL-bragden i Rio, hvor hun ble beste europeer på 5000 og 10.000 meter.

– Jeg har lyst til å toppe det jeg gjorde i OL i fjor. Jeg har den sjuendeplassen fra 5000 i OL, og det vet jeg er tøft nå også, men først må jeg komme til finale. På 1500 vil jeg i første omgang komme til en semifinale, men på 5000 gjelder det å komme til finalen og ikke spare på noe. Og kjempe om plasseringer. Det er ingenting som tilsier at jeg er dårligere enn i fjor, så da er det bare å kjøre på. Det gir meg en trygghet når jeg skal stå på startstreken, avslutter Grøvdal.

Mesterskapet i London arrangeres fra 4. til 13. august.