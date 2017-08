Videre i A-sluttspillet

I 16-delsfinalen ble det nok en seier, 5–2 mot Skjoldar IL.

– Det ble en jevnere kamp enn de vi har spilt tidligere. Etter at de tok ledelsen på en kontring i 1. omgang sto det etter hvert 1–1 til pause. Guttene var litt nervøse og hadde kanskje litt høge skuldre fra starten av, siden det nå er vinn eller forsvinn. I 2. omgang tar vi over og scorer noen kjappe mål. Vi vinner til slutt komfortabelt, 5-2, men dette er et bedre lag en de vi har møtt tidligere sier trener, Per Atle Lie.

Tøffere motstand

Måndalen var forberedt på at de kunne møte tøffere motstand, og ifølge trener Lie hadde de på forhånd snakket om å ikke henge med hodet om de skulle få en imot tidlig.

Måndalen sitt G16 lag surfet gjennom gruppespillet i Norway Cup. Etter ferdig gruppespill sto de med tre seiere, og 30–3 i målforskjell.

– Vi er kjempefornøyd med dette. Det er bedre en vi turte å håpe på i forkant. Vi har ikke bare vunnet med mange mål, men vi har også spilt flott fotball. Alle kampene har blitt spilt på en bra kunstgrasbane så forholdene har vært lagt til rette for god fotball langs bakken.

Mange av spillerne på Måndalen sitt lag spiller til vanlig seniorfotball med Måndalen sitt A-lag. Trener Lie tror det er godt for guttene å få konkurrert mot spillere på sin egen alder, der de ikke blir like underlegene fysisk.

– Det er helt klart en fordel for spillerne å ha erfaring fra seniornivå hvor de møter store fysiske spillere. De har blitt tøffere og vet hvordan de skal håndtere et fysisk lag som det vi møtte i dag. Også tror jeg det er artig for dem å få måle seg mot jevnaldrende spillere igjen. Mange av dem som kanskje ikke har tatt nivået enda på seniornivå har virkelig fått blomstre her.

8-delsfinale

Onsdag klokka 19.30 møter Måndalen Aksvoll og Holmedal IL i 8-delsfinalen. Lie forteller at han enda ikke vet hva han skal forvente av det laget. Måndalen har nådd sin første delmålsetting om de vinner onsdagskveld.

– Kommer vi så langt kan alt skje, avslutter Per Atle Lie.

Også Isfjorden tok seg videre til A-sluttspillet. Etter å ha fått en tøff start med 0–4 tap mot Ski, svarte de med å vinne de to neste kampene 1–0 og 2-0, mot henholdsvis Sannidal og Førde.

Onsdag klokka 16.00 møter de Jotun IL i 32-delsfinale.