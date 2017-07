God start for Rauma-lag

Tirsdag ble endelig Dana cup sparket i gang, og flere Rauma-lag har vært i aksjon på turneringens første dag.

Lagleder for ÅIF J 14, Finn Oshaug, forteller at laget hans vant åpningskampen mot Borre IF (fra Horten) 2–0. Ifølge Oshaug sto det 0–0 til pause. Lina Haugland og Hanne Svanemyr Kjos scoret hvert sitt mål i andre omgang og dermed ble resultatet 2–0. I kamp nummer to møtte ÅIF J 14 Bagterp IF ifra vertsnasjonen Danmark.

Der ble det nok en seier for ÅIF laget. Laget, som 3. september skal spille kvartfinale i NM, ga seg ikke før stillinga var 6–0.

De andre lagene fra ÅIF har ikke fått en fult så god start på Dana Cup. Både gutter 16 og gutter 15 tapte sin første kamp i turneringen, med henholdsvis 1–2 mot Førde IL og 1–5 mot Hinna IL FB.

Full uttelling

For Langfjorden sine lag har det så langt i dag blitt full uttelling. Langfjorden J 15 startet dagen med å vinne 5–0 mot Vidar FK. Langfjorden FK J 17 ville ikke være noe særlig dårligere og slo Vrå-Børglum IF fra Danmark 4–0.