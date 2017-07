 Karoline perset i Monaco

Karoline Bjerkeli Grøvdal leverte et godt resultat under konkurranse-comeback i Monaco fredag kveld. Det lover godt foran VM.

Etter at Karoline Bjerkeli Grøvdal tok konkurransepause i slutten av juni var hun endelig tilbake på løpebanen.

Diamond League stevnet i Monaco løp Grøvdal i 3000 meter, en øvelse som hun etter planen ikke skal delta i under VM i London.

Det skulle vise seg å bli en svært positiv opplevelse for Grøvdal, etter en litt trøblete sesong så langt i år.

Hun ble liggende i en mellomgruppe og måtte gjøre mye av jobben selv.

Til slutt løp hun i mål på tida 8.37.58.

Det var ny personlig rekord på distansen, med to sekunder. Selv om tida kun holdt til en 10. plass i et felt hvor det ble kjørt hardt fra start, må det kunne sies å være en god prestasjon av Grøvdal. Det var nærmest umulig å se at jenta fra Isfjorden ikke har konkurrert på en stund.

Det var Hellen Obiri som sørget for at det var høg fart fra start og det ble tidlig dannet en gruppe bestående av seks løpere i tet. Grøvdal maktet ikke å henge seg på denne gruppen. Obiri ville riste av så mange som mulig tidlig i løpet og når det gjensto tre runder hadde hun lyktes med å sprenge feltet, og opparbeidet seg en stor luke til nærmeste konkurrent.

Obiri fra Kenya endte til slutt opp med å vinne løpet. Hun vant med klar margin og fullførte på 8.23.14, som var ny årsbeste på 3000 meter for kvinner. Dette var 14 sekunder foran Grøvdal.

For Grøvdal handler det nå om å toppe formen til VM i London 5. – 13- august hvor hun skal konkurrere i 1 500 og 5 000 meter. Før dagens løp fortalte hun til NTB at hun var i rute til VM.

- Jeg føler meg i rute til VM. De siste ukene har jeg fått veldig gode svar på trening, forteller hun.

Hun har den siste tiden slitt med en strekk i hamstringen som var grunnen til konkurransepausen. Det var under lag-Em i Vasa i Finland Grøvdal konkurrerte forrige gang. Den gang forsøkte hun å delta på 1500-meter, men ble hindret av den nevnte strekken, som hadde plaget henne i noen uker. Dette var i slutten av juni.

Etter dette ble det besluttet at Grøvdal skulle ha konkurransefri fram til stevnet i Monaco.

Grøvdal har den siste måneden vært på trening heime i Isfjorden, Oslo og til slutt i den sveitsiske høgden i St. Moritz.