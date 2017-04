To vinnere fra Rauma

Randoenern 2017 ble vunnet av Jøran Grøvdal fra Isfjorden. Han gikk over fem fjell og cirka 1900 høydemeter, på tiden 1 time og 44 minutter.

Men også Anna Persson fra Åndalsnes, gjorde det sterkt i sin klasse, Kvinner 30-39, med førsteplass. Hun gikk løypa over tre fjell.

Randoneløpet arrangeres på Oppdal , og har to varianter for de aktive; en for "eliteklassen" på 15 kilometer som går over fem fjell med cirka 1900 høydemeter, og en løype på 10 kilometer som går over tre fjell med 1200 høydemeter.

Det er også en egen trimklasse på 3 kilometer og 280 høydemeter.

- Jeg er veldig fornøyd. Jeg har ikke vært med på slike konkurranser før i år og det går bedre og bedre for hver gang, forteller hun over telefon søndag.

Hun var også med på Romsdal Rando og Stryn Rando tidligere i vinter. Hun trener bare privat som hun sier, og har etter en skade og operasjon, ikke kunnet fortsette å løpe som hun gjorde før.

- Derfor begynte jeg å gå på ski først nå i februar. Jeg har egentlig brukt disse løpene til å trene meg opp. Det er en fin måte å presse seg på, sier hun.

Inspirasjonen henter hun fra sine landsdamer Ida Nilson og Emelie Forsberg som også bor i Rauma .

- Ida vant sin klasse i dag over fem fjell. Verken Kilian eller Emelie startet i dag, sier Anna, som allrede gleder seg til neste vinter.

- Dette er skikkelig artig og veldig lærerikt. Jeg har fått blod på tann nå og neste år skal jeg være i enda bedre form, lover hun .

