Legger ikke opp

Sunnmørsposten skriver fredag at fjorårets Sandnes Ulf-kaptein Aksel Berget Skjølsvik (29), skal det kommende året spille i 3. divisjon. Ifølge avisen er det Brattvågs egen hjemmeside som melder om dette.

Han startet sin karriere i Åndalsnes og fortsatte i Rosenborg. Han slo for alvor gjennom i Molde, skriver Sunnmørsposten.

Etter siste sesong la han imidlertid skoene på hylla og flyttet hjem til Åndalsnes, der han bor i dag - med familien.

Treneren på Brattvåg; Karl Oskar Fjørtoft, sier til Sunnmørsposten at de er glad for å ha fått Skjølsvik etter at Simon Tomren ble skadet og mister hele den kommende sesongen.

– Skjølsvik hadde vel bestemt seg for å legge opp, men heldigvis fikk vi overtalt han til å ta på seg skoene når det ble som det ble med Simon, sier brattvågtreneren.

Aksel Berget Skjølsvik har ikke besvart Sunnmørspostens henvendelser fredag kveld.