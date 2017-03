Tråkkemaskinen havarerte

– Vi har gjort en innsats i helga, og tråkkemaskinen skal være oppe å gå i løpet av torsdag. Det er noen få personer som står bak en dugnadsjobb som gjør at vi har fått reparert den til en dugnadspris, forteller styreleder i Rauma Skisenter AS, Tore Brandstadmoen.

– Blir et tungt år uten påska

– Vi annonserte med pudder, og så ble det stengt hele helga i stedet. Min reaksjon da jeg fikk høre at tråkkemaskinen sto, var "uff, dette trengte vi ikke nå", sier styrelederen videre.

Han forklarer at maskinen trolig har kjørt borti stein på turen over fjellet, og dermed har et styrehjul blitt slått skjevt.

Det er ikke til å stikke under en stol at den snøfattige vinteren tærer på det dugnadsbaserte skitrekket.

– Fordi vi har hatt åpent noen helger er den økonomiske situasjonen bedre stilt enn tidligere i sesongen, uten at jeg har noen konkrete tall å komme med nå. Men det er ikke nok i forhold til det vi bør ha. Det blir et tungt år om vi ikke får påska. Vi skulle hatt mer inntekter, det er det ikke til å komme bort ifra, sier Brandstadmoen.

Han velger likevel å være optimistisk og vil ikke tegne svarte skyer for skisenteret framtid, ikke riktig ennå i alle fall.

– Velger å være optimist

– Nei, jeg har vært optimist, og velger å være det nå også. Jeg vil i alle fall vente og se om vi får med oss påska eller ikke før jeg sier noe mer om framtidsutsiktene.

Ifølge han er det en grei såle i bakken nå, og han sier det ikke er veldig mye snø som skal til før de kan ha et tilbud i påska.

– Vi trenger ikke bare kulde, men også nedbør i form av snø. Men vi er fortsatt i mars og får bare krysse fingrene, for det kan komme snø. Det er så mange som brenner for skisenteret og som stiller på dugnad. Det er også mange som setter pris på tilbudet, spesielt barnefamilier. Det er mye optimisme rundt senteret, og derfor velger jeg å tro at dette at dette løser seg.

Styrelederen sier de ikke har diskutert eventuelle tiltak med eierne.

– Men Åndalsnes Idrettsforening er løpende oppdatert og de er innforstått med driftssesongen. Regnskapsåret avsluttes i juni, og vi får ta en status når alle papirer er kommet inn, sier han til slutt.

ÅIF er største eier. Rauma kommune er nest størst.