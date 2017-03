Fotballtalentet Lea (14) blir lagt merke til

Lea Dahle er en av de mest spennende fotballspillerne på sitt alderstrinn i Norge, og i helga deltok hun på landsdelssamling i Sarpsborg.

– Det har vært en veldig bra samling. For meg har det både vært en stor opplevelse og ikke minst inspirasjon å få være med på dette fire dager lange tiltaket. Jeg føler at jeg har lært mye og har hatt stort utbytte av samlingen, sa Lea da Åndalsnes Avis pratet med 14-åringen.

Lea var en av få fra Møre og Romsdal som hadde passert det trange nåløyet da Norges Fotballforbund samlet de som har kommet lengst i utviklingen av dem som er født i 2002 og 2003. Langfjorden-spilleren er en av dem som har markert seg.

– Lea har mange kvaliteter til å være så ung. Hun er i den kategorien som vi ser på som spennende. Den unge Rauma-jenta har markert seg både på klubblaget og på de krets og fylkestiltakene hun har vært med på, sa Stig Arild Råket som er kretslagsansvarlig for Møre og Romsdal.

Mange nye impulser

Lea Dahle har en god treningshverdag i Langfjorden FK, som virkelig har markert seg på jentesiden de siste årene.

Dahle la ikke skjul på at hun både var spent og forventningsfull da hun satte kursen for Sarpsborg og samlingen før helga.

– Jeg syntes det var nyttig at det ble terpet på flere øvelser som kan være med på å gjøre meg til en bedre angrepsspiller. Det er øvelser som jeg tar med meg tilbake i den hjemlige treningshverdagen og jeg kan terpe på der. Jeg spiller spiss på klubblaget og det er i den rollen jeg trives best, sa Lea, som har lyst til å bli landslagsspiller på sikt.

Hardt arbeid

Hardt arbeid over tid er nøkkelen for å få muligheten til å trekke landslagsdrakta over hodet. Norges Fotballforbund håper at den type tiltak fungerer som inspirasjon for dem som har landslagsambisjoner.

På samme måte som at de unge jentene får referanser på hva som kreves og forventes av dem som har ambisjoner om å bli landslag eller toppseriespillere.

Det handler i grunn og bunn om at de må være villig til å trene bra og ikke minst påpasselig med hvile, restitusjon og kosthold. På samlingen var også det et av temaene for jentene som også spilte to internkamper før de reiste heim.