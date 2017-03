Warriors vant igjen

Basketballaget Isfjorden Warriors ble etablert i fjor og har så langt kun spilt tre kamper. Lørdag spilte de mot det laget som ligger nærmest geografisk; Ålesund Sharks.

– Etter en noe dårlig start ble spillet bedre og bedre utover kampen for Isfjordens del, og vi vant til slutt med 30–22. Det er vi veldig fornøyd med, sier trener Christian Velde etter kampen lørdag ettermiddag.

Laget består av 11 engasjerte spillere i aldersgruppen 13–14 år.

– Det er en gira gjeng. Typisk isfjordsgutter som liker å stå på. Vi trener to ganger i uka, men vi ønsker helst tre, men mangler plass i hallen, sier treneren stolt.

Han selv, som er født amerikaner, har spilt basket i hjemlandet i ungdommen. Han spilte også litt i Haugesund der han bodde tidligere, før han gikk over til fotball.

– Det var ikke noe basketballtilbud her, så da var det bare å starte opp. Det har vært en kjempesuksess, sier Velde som også har sin sønn med på laget.

Og gutta spiller godt.

– Ja, jeg tror det. Vi har jo ikke så mange å sammenligne oss med, i og med at vi bare har spilt mot Ålesund foreløpig. Men ifølge treneren i Ålesund, har vi gjort det veldig bra så langt og ville nok ha vært på toppen av serien hvis vi hadde vært med. Vi er jo litt nysgjerrig på hvordan vi ligger an selv, så derfor vil vi melde oss inn i serien nå. Den foregår for det meste i Trondheim, forteller treneren.

– Det er langt unna.

– Ja, det vil bli litt reising. Men når vi først drar, vil vi få spilt flere kamper på en gang. En av foreldrene på laget har en minibuss vi kan få bruke. Det er slik det må bli i og med at det ikke er noen andre lag i nærheten. Jeg er litt overrasket over at Molde ikke har et basketballag.

– Du vil fortsette å følge disse guttene fremover?

– Ja, det vil jeg gjerne. Så lenge de vil fortsette å spille, skal jeg gjøre hva jeg kan for å inspirere dem videre. Basketball er jo den mest populære sporten i verden. Etter fotball.