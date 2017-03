I gang med medaljejakten

Og på startstreken står Sissel Vollan og hundene klar for femti mil med slit og moro over viddene.

I fjor ble hun nummer tre i FL500, og hun har med seg en 5. plass fra 2014.

– I fjor var jeg sju minutt etter vinneren over målstreken, og ett minutt bak sølvplassen, fortalte Sissel Vollan på telefon fra Alta i Finnmark tre dager før løpet.

– Helt på slutten av fjorårets løp røynet det litt på fordi jeg hadde litt for få lederhunder. Men i år ser det bedre ut slik at jeg kan rullere og bytte på hvem som går først. Magefølelsen er god – hundene virker kjempepigge og vi har gjort alle forberedelser slik vi ønsker for å kunne gjennomføre et godt løp, sa hun da.

Hun har et stort apparat av familiemedlemmer som kjører halve Finnmark rundt med bil for å møte henne på sjekkpunktene undervegs i løpet. Støtten fra familien og hjelperne kan være avgjørende for at hun gjør et maksimalt bra løp.

Hun og ektemannen Jørn Sødahl Kvam og svoger Svein Sødahl-Kvam har gjennom mange år delt på arbeidet med å trene hundespannet. De tre har også byttet på hvem som har kjørt den korteste av de to Finnmarksløp-distansene. At det ble Sissel som skulle kjøre også i år var imidlertid ikke helt tilfeldig.

Kroppsvekta

– Det som avgjorde at jeg skulle kjøre var kroppsvekta. Finnmarksløpet har ofte løse og tøffe spor, og da er det en fordel at den som står på sleden ikke veger for mye. Jørn sier at det må du ikke skrive, men det er faktisk sant, sa en litt lattermild Sissel Vollan.

– De to andre misunner meg nok å få kjøre Finnmarksløpet. Og jeg sjøl synes det er et stort privilegium å gjøre det enda en gang..

Målgang i Sødahl -Kvam sin klasse beregner målgang tirsdag .

