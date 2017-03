Flott innsats på Oppdal

Denne uken har det vært Midtnorsk Fartsuke og Erik Håker-cup, og fem kjørere fra Rauma Alpin var i ilden i helgen.

- Her har de fått boltre seg i de flotte bakkene på Oppdal. De har fått mye god fartstrening og i helgen har de kjørt tre super-g renn og prøvd å hamle opp med trønderne. Det går fort når disse guttene kjører: det var fartsmåling i løypa og de raskeste var over 90 km/t ved passeringspunktet. Dette er ikke for hvem som helst! Høyest målte fart ved passeringspunktet av våre hadde Iver Staurset med 89,03 km/t, forteller Rauma Alpin i en epost til oss.

Gode resultater

I G14 var Philip Storbråten suveren og vant to av tre renn – og i det siste rennet ble det andreplass bare to små hundredeler bak vinneren.

Jonathan Heimen greide seg også godt og tok en femteplass og to sjetteplasser.

I G16 var det spennende duell mellom Jørgen Slettaløkken og Tinius Aagesen, Freidig som hadde hver sin seier i de to første rennene, men Tinius ble for rask og Jørgen ble tilslutt toer i søndagens renn, og ble slått med 35 hundredeler.

Iver Staurset hadde en fin stigning i plasseringene og begynt med en femteplass, så en fjerdeplass for så å ta steget opp på pallen i det siste rennet.

Oliver Storbråten fikk plasseringene: åttende, sjuende og niendeplass.