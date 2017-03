Sterke resultater på Istølt

Forrige helg var det istølt på Hjernkinndammen, og fem ryttere fra Rauma deltok.

Det var fem ekvipasjer og seks hester som deltok fra Rauma, og alle kommer fra Stall Ragnarok. De som deltok var Celine Berild Vold (ungrytter) fra Måndalen, Henriette Setnes fra Veblungsnes (ungrytter), Sigrid Heggem fra Åndalsnes (ungrytter), Ingunn Norstad (senior) fra Isfjorden og Cecilie Flydahl (senior) som eier Stall Ragnarok.

Alle kom seg til finaler og gjorde det veldig bra.

Populært stevne

Istølten har vært arrangert 6 år på rad, og det er Norges største utendørs istølt. I helgen deltok hele 60 ekvipasjer. Konkurransen foregår på en rettstrekke på isen. Her blir deltakerne bedømt etter gangartene til hesten. Islandshesten kan ha opptil 5 gangarter: skritt, tølt, trav, galopp og pass.

- Det er en lang tradisjon å ri på isen på Island, så det er spesielt morsomt å få muligheten til å gjøre det i Norge også. Istølten på Hjerkinn er et lavterskelstevne, så her er det alt fra hobby/tur ryttere til VM hester. Hestene går ofte veldig bra på isen. De blir på en måte mer energisk og flotte. Og så er det superfint å ri med solen i ryggen i et utrolig vinterlandskap, forteller Sigrid Heggem som deltok med sin Rødhette fra Gjelsten, som hun har eid i tre år.

Sigrid kom seg i finaler i begge grenene. Hun red seg opp fra en 6.plass til en 2. plass i firgang, og kom også på 2.plass i tølt.

- Endelig skulle det gå våres vei på konkurransebanen! Har slitt ganske lenge med å prestere like bra på konkurranse, som hjemme på trening. Så veldig deilig at det endelig går bra, og at karakterene begynner å bli der de burde være. Og spesielt artig å delta her i et så åpent og velkommen miljø, sier hun.

Stor framgang

Ingunn og hesten Frigg frá Bjerklund kom seg i finale i både tølt og firgang i sine klasser, og kom på 3.plass i begge grenene.

Hun var strålene fornøyd med resultatet, og hadde stor framgang fra lørdagen til søndagen.

Henriette kom seg i finale i tølt, og her kom hun på en 5. plass. Hun var storfornøyd, og spesielt med tanke på at hun ikke har ridd hesten veldig lenge. Hesten hun red var Blanka fra Rauma, som er eid og avlet av Cecilie Flydahl.

- Jeg er veldig fornøyd med en finaleplass siden jeg har slitt med å ri bra tølt. Men tølten løsnet en uke før stevnet, da jeg fikk god hjelp av Cecilie, sier hun.

Tok delt 1. plass

Celine kom seg i finaler i begge grenen og tok en delt 1. plass i firgang og en 2. plass i tølt. Hun red på hesten Lukka fra Stall Wenaas, som hun har eid i to år. Hun red godt, og red seg også opp i finalene.

Cecilie gjorde det også godt og tok en 3. plass i pass og tølt med 1. premierte hinsten Stjarni frá Hávardakoti. Hun kom også i en finale i tølt med hesten Ársól fra Brannvålen, og kom på en 2. plass.

- Istølten er desidert det artigste stevnet i løpet av året, og det uavhengig av resultatet. Det er veldig artig at så mange av oss reiser ilag på stevner, og det gjør at det blir enda artigere å delta, avslutter Sigrid.