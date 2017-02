- Viktig at vi fikk åpnet denne helga

- Hvis folk vet å bruke Rauma Skisenter, har vi skitrekk i mange år framover, sier Tore Brandstadmoen i Rauma Skisenter AS.

Han konstaterer at de så langt i år har inntekter på 150.000 kroner. Men lite snø har gitt mindre salg enn budsjettert. Håpet er å holde åpent til og med påsken, slik at målet om en halv million kroner i omsetning kan nås.

- At vi fikk åpnet denne helga, og kanskje klarer å holde åpent til påske, sørger for at det er grunnlag for å drive videre, sier Brandstadmoen.

Anlegget har vært stengt siden 20. januar. Men nå kom det mye snø. Siden torsdag har tråkkemaskinsjefen Bjørn Kjetil Krohn og hans mannskap jobbet på spreng for å lage gode løyper. Og dem vi snakka med i alpinanlegget i Skorgedalen, skrøt av forholdene i bakken.

«Nesten ikke til å tro» Fra én meter snø til barmark på ei uke.

- Den snøen som ligger er kjempegod kjøresnø. Men det er tynt, sier Geir Unhjem.

- Helt topp nå - det blir ikke bedre enn dette, sier Anne Eggum.

