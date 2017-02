– For lite snø

Ny dato blir 25. mars.

– Da vil også Romsdal Rando ha sitt løp i Isfjordsfjella. Vi synes det kunne passe å legge vårt arrangement til samme helg, sier Nina Ellingseter Aandal.

De har fått tommelen opp for et samarbeid og håper på mer snø innen den tid.

– Nå er sålen på Stormyra for dårlig til at vi kan få gode nok løyper til helgen – selv om det har kommet litt snø nå. Derfor utsetter vi løpet og gjør det om til et skirenn opp til Husnebba i stedet. Vi tror det kan bli en flott tur. Det er foreløpig plan, men det står litt detaljarbeid igjen, sier Aandal.