Vant i Stryn

Ullsheim i Stryn kunne by på gode løyper lørdag, til tross for snømangel mange steder. 137 løpere stilte til start i rennet Tverrfjelldilten og i distanserennene for aldersgruppen 11-16 år som ble arrangert samtidig.

Ingen kunne gjøre noe med Iver Synstnes Hole fra Åndalsnes IF som vant klassen gutter 13-14 år. Han hadde tida 14:19:6, og han var 19 sekunder raskere enn nummer to.

Ingeborg Syntsnes Hole fra Åndalsnes IF ble nummer tre i klassen for jenter 11-12 år (3 kilometer) med tida 13:25.6.

Hanne Svanemyr Kjos ble nummer fem i klassen J13-14 år (5 kilometer) med tida 17:07.0.

Blant de voksne vant Andre Haugsbø fra Gaular IL Tverrfjelldilten for femte året på rad. Anniken Hjellbakk Hole fra Sunnylven IL gikk til topps i kvinneklassen.