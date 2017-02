Trollveggen Triathlon: 160 påmeldte på et kvarter

Lørdag kveld klokka 18.00 åpnet Norsk Fjellfestival påmeldingen for Trollveggen Triathlon, som går av stabelen 14. juli.

I løpet av det første kvarteret kom det inn 160 påmeldinger, og i løpet av halvannen time var det fullt.

- Dette er kjempegøy og motiverende for arrangørstaben, sier festivalsjef Solrun Sylte.

Det er 200 plasser i årets triathlon.

Konkurransen ble første gang arrangert 2009, og de siste årene har plassene forsvunnet fort. I 2015 tok det 45 minutter før det ble fullt, mens i fjor tok det 51 minutter.

Triathlonet består av1200 meter svømming, 34 km sykling med 750 høydemeter etterfulgt av 5,7 km løping med 750 nye høydemeter.

I forkant av årets påmelding var festivalsjefen spent:

- Trollveggen Triathlon har alltid blitt arrangert på lørdag, men i år blir konkurransen for første gang arrangert på en fredag. Grunnen til det er at det er to cruiseskip på Åndalsnes den lørdagen, så da går det ikke an å svømme i havna. Vi er spente på om bytte av dag vil påvirke påmeldingen, sa hun før påmeldingen åpnet.

I fjor tok Morten Hansen fra Lørenskog CK sin tredje strake seier i Trollveggen Triathlon. Hvem vinner i år?