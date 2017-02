Knallsterkt resultat i FIS-renn

Med alle de beste juniorene til stede, klinket Isak Staurset fra Rauma Alpinklubb til med en andreplass i juniorklassen og 8. plass på sammenlagtlista. FIS-rennet i storslalåm på Oppdal torsdag er det beste resultatet Isak har oppnådd noen gang. 17-åringen var bare 1,61 sekunder bak sammenlagtvinneren Elias Norum fra Heming.

Sølv og karrierebeste

- Det var ei veldig vanskelig løype der mange kjørte ut. Jeg hadde ikke noen godfølelse da jeg kom i mål i andre omgang og trodde ikke det var så bra. Men så klatret jeg på lista, sier Isak noe beskjedent, men vi hører at han er fornøyd. Veldig fornøyd.

Med tre løpere igjen på toppen, lå han på andreplass i juniorklassen.

- Og så klarte alle tre å kjøre ut, sier han. Dermed ble det sølv og karrierebeste, på hjemmebane på Oppdal der han går på skigymnas. Han har en 22. plass fra FIS-renn i Hafjell etter jul som sin beste plassering, før fredagens renn.

Prestasjonen på Oppdal er stor: Han var ranket så lavt, at han startet som nummer 41, men kom inn til 14. plass. Og da også andreomgangen også ble sterk, var det duket for et knallresultat.

- Det er vanskeligere å kjøre seg opp fra et seint startnummer enn å kjøre godt som nummer 14 i andre omgang, forklarer Isak.

- Kjørte prikkfritt

For ham er 8. plassen sammenlagt like sterk som 2. plassen i juniorklassen. Og det smaker godt etter en sesong med mye stang ut. Men hvorfor stang inn nå?

- Det var på hjemmebane. Jeg hevdet meg fordi jeg kjørte prikkfritt og andre gjorde feil.

Men han har slitt med en ryggskade de tre siste ukene, så har ikke fått kjørt i bakken før på mandag.

- Jeg var sengeliggende og fikk ikke gjøre noenting. Lørdag tok jeg min første storslalåmsving på to uker, forteller han.

Små marginer

Det er små marginer på Isaks nivå. Og han forklarer hvor avgjørende en liten feil kan være:

- Du kjører ei løype i til sammen over to minutter. Hvis du gjør én feil, kanskje mister yttersida eller får et slag, så er det ut.

Også utstyret er av stor betydning, der de beste får kjøre med det beste. Lavere rangerte løpere må klare seg med dårligere utstyr.

Nå håper han at de gode resultatene fortsetter og at det resulterer i bedre ranking og at sponsorer også fatter interesse for ham. Fredag er det nytt FIS storslalåmrenn, og i helga er det to FIS slalåmrenn.

Krevende forhold

Isak er født i 1999. Seks av de sju foran på sammenlagtlista er ett- to eller fire år eldre.

Forholdene var svært krevende. Av 73 startende fra fem nasjoner i herreklassen, var det bare 45 løpere som fullførte. Det gjør Isaks prestasjon enda sterkere.