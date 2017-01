Holder seg i norgestoppen

Under det flotte arrangementet på Bjorli i helga, kom landslagskjører Sivert Hole (21) fra Åndalsnes på andreplass, både under lørdagens Norgescup i Telemark sprint, og under Norgesmesterskapet søndag i Telemark klassisk.

Unggutten fra Åndalsnes, som stiller i seniorklassen, var fornøyd med begge omgangene på lørdag, men rotet det litt til for seg selv i andre omgang.

Dette pirret han det lille ekstra til søndagens NM i Telemark klassisk, men måtte se seg slått av sin sterke konkurrent fra Bækkelaget SK, Trym Nygård Løken. Lørdagens vinner, Aadne Kristenstuen fra Nordre Land IL ble nr. 3 i søndagens renn.

Gode forhold

- Forholdene i bakkene er bra, på tross av de store snømengdene. Fordelen er å starte tidlig, selv om forholdene stort sett er lik for alle, sa Hole foran søndagens kjøring, som tross alt er fornøyd med andreplassen begge dagene.

Han erkjenner at marginene i toppen er små, siden han lørdag ble slått med bare 44 hundredels sekund bak vinneren.

Rett etter søndagens renn, reiste den nybakte sølvvinneren fra Åndalsnes til Oslo, der ferden går videre til Italia på mandag for å delta i Word Cup.

Stor dugnad

Åndalsnes Idrettsforening med Nils Magne Dahle i spissen, stod som arrangør for rundt 50 deltakere både lørdag og søndag. Han fremhever den flotte dugnadsinnsatsen, der de frivillige stiller med nesten samme antall som deltakere.

- Dette var et meget godt forberedt og gjennomført renn, sier rennleder og nestleder i Telemarkkomiteen i Norges Skiforbund, Rolf Bryn, som overrakte en plakett til arrangøren for en meget flott innsats, der han bekrefter at lokalidretten har flere kommende stjerner.

Juniorjentene, Julie Anette Reiten Dahle og Nora Vold Hovde, som stiller for ÅIF i kvinner 17-21 år, måtte begge stå over søndagens renn på grunn av influensa og omgangssyke. Sivert Andre Dahle fra Åndalsnes, ble nr. 8 i juniorklassen, mens Gro Helde Kjølseth som også er fra Åndalnes, men stiller nå for Rival, ble nr. 2 i seniorklassen.