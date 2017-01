Langrennssporten i Rauma er i oppsving og på kretsrennet på Skaret i Molde i helgen, var det ni deltakere fra Åndalsnes IF.

– Mange av disse er 11 år og under. Vi har to utøvere i 14 års klassen; Iver Synstnes Hole og Hanne Svanemyr Kjos. Eldre enn de har vi ikke, sier Terje Hole, trener for skigruppa.

Han tror dette kommer av at de eldre blir lei, på grunn av for dårlige treningsforhold i Isfjorden.

– Vi har kun 400 meter med lysløype og det sier seg selv at det blir kjedelig i lengden å gå rundt og rundt i den løypa. Derfor må de trene med hodelykt og det er ikke bare enkelt. Det er både ukomfortabelt og gir dårlig lys. De minste synes også det er skummelt i skogen med så lite lys, sier Hole.

Hans datter Ingeborg synes det ikke er noe moro å trene med hodelykt.

– Hvorfor må vi trene med denne ekle hodelykta når andre har flotte lysløyper å trene i, spør hun oppgitt.

Faren har forklart henne at det er slik det må være så lenge det ikke blir gjort noe med forholdene fra Rauma kommunes side.

– Det er mye snakk om fantastiske anlegg, men det å ikke ha en ordentlig lysløype, er bare tragisk, mener Hole.

Det er likevel startet et samarbeid mellom skigruppa i Isfjorden og på Åndalsnes som samler barn og unge til felles trening hver onsdag.

– Det er skilek for de minste og litt mer teknikktrening for de eldre. På siste trening var vi 31 stykker. Det var mye smått, men det er jo der det begynner, forteller treneren.

Ellers vil han få frem at det var flotte forhold på Skaret lørdag under kretsrennet, og at både Hanne og Iver gjorde det veldig bra. Iver vant sin klasse og Hanne kom på tredjeplass i jenteklassen.

– Men nå er det slik at de minste, de under 11 år, ikke skal rangeres. Der kan vi opplyse at de også gjorde et bra løp, sier Hole.

Resultatene kan sees her.