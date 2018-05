Funn av en bortgjemt søppelplass

Nyheter

Lørdags ettermiddag gikk Bjørn Kennet Amdam og dattera Emma (9), en tur fra heimen i Hjelvika mot tunnelen for å plukke litt søppel. Etter å ha fylt flere søppelsekker, måtte de til slutt gi opp. Mengden av søppel ble for mye for dem. Søppelberget som de fant, viser tydelig at avkjørselen er blitt et egnet sted for forbipasserende til å få fjernet sitt søppel.

– Flere søppelsekker og anna skrot, tyder på at dette har blitt et egnet stoppested for å bli kvitt sitt søppel, bekrefter Amdam.

Han er meget oppgitt over hva folk tillater å kaste i naturen.

Av det som ble funnet, nevner Amdam alt fra husholdningsartikler til madrasser, stoler, vaskeservanter, plastbaljer, malingsspann, ulike typer av emballasje, store bildeler, elektriske artikler, stålkomponenter, glass, flasker og bokser av ulikt slag.

– Her trengs et større ryddelag for å få tatt alt søppelet opp mot vegkanten, sier Amdam, som ber om hjelp for å få fjernet alt søppelet som ligger i skråninga ned mot bebyggelsen.

– For å unngå at denne plassen for ettertiden blir brukt som en søppelplass, så må det settes opp et nytt autovern inn mot vegen, slik at avkjørselen som har blitt et egnet stoppested, blir fjernet, sier Bjørn Kennet Amdam, som bor like ved søppelplassen i Hjelvika.