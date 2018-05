- Leverandøren har nå funnet feilen

Nyheter

Yvonne Wold i Rauma SV, skrev et brev til Rauma kommune der hun peker på problemet som har eksistert på Rauma kommunes sine nettsider en god stund.

– Politiske saker i møteplanene mangler vedlegg og er ufullstendig, og flere saker er blitt mindre tilgjengelig for allmennheten, også postjournalen, skriver hun.

Ifølge lokallagsleder i SV, Ina Killingrød Greve, er dette i strid med offentlighetsloven.

– Den sier at offentlige saker skal være lett tilgjengelig og åpne for alle – med mindre det er saker som er unntatt fra offentligheten. Slik postjournalen er nå, må man be om innsyn på post som skulle vært offentlig. Papirene til kommunestyret er lagt ut, men ikke med vedlegg. Det gjør at det blir vanskelig for folk å følge med og orientere seg i saker, sier hun.

Ifølge Perry Ulvestad i Rauma kommune, var det etter 15. mars , i forbindelse med en oppgradering av en brannmur i systemet , at Rauma kommune fikk problemer med å legge ut vedlegg og postliste på en ordentlig måte.

- Vi må legge det inn manuelt og det gjør at folk må be om innsyn i postlisten, forklarte Ulvestad fredag morgen.

Fred Gjørtz, daglig leder i ROR-IKT, som er kommunens dataleverandør, kunne bekrefte på samme tidspunkt, at de jobbet på spreng for å løse problemene.

– Vi har fått satt sammen de riktige personene til å se på dette, men det har vært utfordrende å finne ut av hva som har skjedd. Det er dataflyten som har stoppet opp og vi må finne ut hvor den har stoppet opp.

Allerede fredag ettermiddag kunne Rauma kommune melde at dataproblemene var ordnet opp i.

- Leverandøren vår har nå funnet feilen på nettsidene våre og vi har fått publisert de politiske møtene med saksfremlegg og vedlegg. Takk for tålmodigheten mens dette har stått på, skriver Trygve Børsting, rådgiver – Kommunikasjon i Rauma kommune, til Åndalsnes Avis i en epost.