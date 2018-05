Fant mye plast i naturen

Nyheter

Tryggheim barnehage avdeling Tussebo er blant de som har vært ute å ryddet søppel på ryddeaksjonen.

De ryddet i skråningen fra togbana og ned til parkeringen ved Øran stadion.

- Vi fylte en hel søppelsekk. Det var mest plast og tomme flasker av forskjellig slag! Det som forundret oss mest, var alle de brukte bleiene som var blitt kastet rundt parkeringsplassen, forteller de.

Tryggheim barnehage er med i konkurransen om et gavekort på 2.000 kroner. For å melde seg på kan man sende e-post og bilder til redaksjon@andalsnes-avis.no eller bruke påmeldingssjemaet under.

Her er link til påmeldingsskjema.

Også Rauma voksenopplæring har vært ute å plukket søppel i dag.

- Vi ryddet på Kammen på Åndalsnes. Der var det mye mye plast og isopor, forteller de.