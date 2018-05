– Det trengs en primus motor

Nyheter

– Jeg har jo ikke noe annet å gjøre nå når jeg er pensjonist, smiler Kjell Olav Strømsøyen.

Han kommer fra Meråker skigymnas og har lang erfaring i å trene barn og unge.

– Kona er fra Åfarnes og nå når vi begge er pensjonister, ville hun flytte tilbake. Jeg er med på lasset, forklarer han.

I vinter har han trent elevene på skolen og de stilte godt forberedt til skolestafetten under Vågen Rundt 1. mai.

– Det er litt vanskelig å veksle, men vi har trent mye og det gikk bra, sier en av jentene etter løpet.

De stilte med to lag og begge kom på en respektabel tredjeplass i løpet.

Rekorddeltakelse

Årets Vågen Rundt har rekordmange deltakere. Ifølge speaker David Reistad, stilte over 400 til start i de forskjellige løpene; Mini- Vågen, Skolestafetten, Vågen Rundt individuelt, og terrengløpet Vågen Rundt til slutt.

– Det var terrengløpet det hele startet med i sin tid. De andre løpene har kommet til i ettertid. Det har vært en liten downperiode i påmeldingen til terrengløpet de senere åra, men i år ser vi en ny giv, forklarer Reistad når vi få en prat med han mellom slagene i speakerboksen. Den deler han med Kåre Straume som hjelper til med tidtaking og organiseringen av løpet.

Reistad kan da fortelle at det var rektor Kåre Strand som var initiativtaker til løpet for 50 år siden. En initiativrik mann som var pådriver for å få bygd både lysløype. idrettshus, skytebane og hoppbakke i bygda.

– Han gikk dessverre bort for en del år tilbake, forteller Reistad som er en av de få som har vært med helt fra starten av Vågen Rundt.

– Jeg tro jeg har vært med i 49 år, forteller han.

Dugnad

Ifølge Vågstranda idrettslags leder, Anne Grethe Kjersem, er Vågen Rundt basert på frivillig arbeid, og mange har vært med lenge. Hun skryter av innsatsen til alle, og ikke minst bakerne som hvert år fyller et imponerende kakebord i gymsalen på skolen. Bordet er ikke noe mindre imponerende i år.

– Bakingen går på omgang og det er en liste av kakebakere som man tar fra, forteller Maria Pedersen som vi møter på kjøkkenet. Hun er en av vel 10 som styrer der og det går i ett.

-Vi har kjøpt inn 400 pølser og 15 kasser med brus så vi håper det holder, smiler hun.

Eliten

Terrengløpet for de mer drevne, avsluttet årets Vågen Rundt.

Det ble vunnet av Bård Indredavik, med Iver Synstnes Hole på andre plass. Hole vant for øvrig sin klasse; Herrer Junior 15–19 år.

I dameklassen vant Brynhild Synstnes Hole.